Сеул, 27 мая, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель SsangYong выпустит электрическую и гибридную версии нового кроссовера Actyon, об этом 27 мая сообщил портал «Автоновости дня».

Ssangyong.ru SsangYong Actyon

Отмечается, что электрокроссовер компания выпустит на рынок в 2020 году, гибридную версию начнут продавать в 2021-м. Ожидается, что в основу автомобиля SUV нового поколения ляжет e-SIV Concept, который компания представила на мотор-шоу в Женеве. Машина была оборудована электродвигателем, заявленный запас хода — от 320 до 450 км.

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Напомним, SsangYong Actyon представлен на рынке в двух версиях — компакт-кроссовер и пикап. Производится модель с 2006 года, последнее обновление она получила в 2014 году.