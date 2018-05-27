Калуга, 27 мая, 2018, 16:56 — ИА Регнум. На территории демонстративно-выставочного зала администрации губернатора Калужской области с 28 по 30 мая 2018 года пройдет выставка продукции, сделанной руками заключённых калужских колоний. Об этом 27 мая сообщил ИА REGNUM официальной представитель УФСИН России по Калужской области подполковник внутренней службы Олег Сивухов.

40.fsin.su Продукция осуждённых калужских колоний

По его словам, на площади 800 кв.м. будут представлены товары, произведенные осужденными, отбывающими наказание в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы региона.

Лечебно-исправительное учреждение, исправительные колонии №№2,3,4,5,7, колония-поселение покажут образцы выпускаемой швейной продукции (спецодежда, форменное обмундирование, постельные принадлежности), мебели из массива и ЛДСП (столы, стулья, шкафы, комоды, игровые изделия для детских площадок), металлообработки (мангалы, кованые изделия, урны, лавочки), сувенирной продукции (холодное оружие, нарды, шахматы, картины, шкатулки), бумажной продукции (подарочные пакеты), элементы малых архитектурных форм, используемые в ландшафтном дизайне.

Выставка организуется для презентации возможностей центров трудовой адаптации осужденных к удовлетворению потребностей физических и юридических лиц, государственных и коммерческих организаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на производственном участке калужской исправительной колонии налажено производство шкафов для раздевалок и офисной мебели из ламинированной ДСП, которая будет использована для обеспечении тренировочного процесса команд-участников чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2018 года. Общая стоимость изделий оценивается в 2 млн рублей.

В настоящее время, изготовленную руками осужденных мебель, соответствующую требованиям и пожеланиям спортсменов и администрации, установили на новых калужских тренировочных футбольных базах.

Между тем, в уголовно-исполнительной системе России не привлекается к труду более 60% трудоспособных осужденных. С 2014 по 2016 год показатели привлечения осужденных к оплачиваемому труду постоянно ухудшались. Таковы результаты проверки, проведенной Счетной палатой РФ.

Так, в 2014 году к труду были привлечены 223,2 тыс. осужденных или 41,7% общего количества трудоспособных осужденных, в 2015 г. — 199,6 тыс. или 38,8%, в 2016 г. — 190,2 тыс. или 37,6%.

Объем производства товаров, выполненных работ и оказанных услуг с привлечением осужденных за два года сократился на 1,4 млрд рублей или 4,2% и составил 31,2 млрд рублей.

В ходе проверки выявлен критически низкий уровень привлечения к труду осужденных на федеральных государственных унитарных предприятиях ФСИН России — ежегодно не более 2%. При этом объем поставок продукции, производимый ФГУП ФСИН России, составляет более 50% от общего объема поставок ФСИН России.

Размер среднемесячной начисленной заработной платы работающих осужденных в 2014—2016 гг. не достигал МРОТ. Это не соответствует требованиям ст. 105 УИК РФ.

Кроме того, размер среднемесячной начисленной заработной платы осужденных, привлеченных к труду, был в несколько раз ниже уровня среднемесячной начисленной зарплаты в целом по России.

Так, размер среднемесячной зарплаты осужденных в 2014 году составлял 3 тыс. рублей, в 2015 году — 3,2 тыс. рублей, в 2016 году — 3,6 тыс. рублей.

В то время как по России в целом среднемесячная зарплата в 2014 году составляла 32,5 тыс. рублей, в 2015 году — 34 тыс. рублей, в 2016 году — 36,7 тыс. рублей.

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Таким образом, низкий уровень зарплаты не позволял осужденным погашать требования исполнительных документов и возмещать расходы, связанные с их содержанием. Так, объем недополученных доходов за два года составил более 15,1 млрд рублей.

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