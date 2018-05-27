Москва, 27 мая, 2018, 16:45 — ИА Регнум. На долю автомобилей отечественного производства приходится 25,2% от всех машин, проданных на российском авторынке в период с января по апрель 2018 года, об этом 27 мая сообщило агентство «Автостат».

Lada.ru Завод АвтоВАЗ

Аналитики отмечают, что, таким образом, на долю российских автопроизводителей приходится каждый четвёртый проданный в России автомобиль. Всего за первые четыре месяца 2018 года в стране было продано 137,7 тыс. машин отечественного производства, что на 18% больше относительно показателей аналогичного периода 2017 года.

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Напомним, ранее аналитики сообщили, что в апреле 2018 года в России было продано 444,1 тыс. автомобилей с пробегом. На долю LADA приходится 26% от объема рынка. Эксперты также указали на то, что рынок подержанных машин в России в апреле 2108 года сократился на 4%.