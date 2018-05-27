Донецк, 27 мая, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили танки и артиллерию в жилых кварталах Дзержинска (Горловское направление), который находится под контролем Киева. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, ссылаясь на данные разведки.

Ствол танка

«В зоне ответственности первого механизированного батальона 24 бригады присутствуют 8 танков и 4 единицы САУ…, — сказал Басурин. — Эти средства находятся в жилых кварталах Дзержинска, а также рассредоточены вблизи города».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые украинские власти направили армию и нацбатальоны против мирных жителей Донбасса.

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