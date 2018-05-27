Калуга, 27 мая, 2018, 16:21 — ИА Регнум. В день Святой Троицы, Пятидесятницы, 27 мая калужским сестричеством милосердия в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы была организована акция «Троицкие цветы».

Eparhia-kaluga.ru Благотворительная акция в Калуге «Троицкие цветы»

Как сообщили ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии, данная благотворительная акция направлена на сбор пожертвований для детей Полотняно-Заводского детского дома для умственно отсталых детей. Малыши сами делали цветы из бумаги, бисера, ткани. Эти поделки раздавались сестричеством за пожертвования желающих. Данная благотворительная акция продолжает традиции акции «Белый цветок», созданной в начале XIX века в Европе.

В этот же день, в Свято-Троицком кафедральном соборе Калуги состоялись праздничные богослужения. Божественную литургию на престольный день совершили митрополит Калужский и Боровский Климент и епископ Козельский и Людиновский Никита. Богослужебные песнопения исполнили хоры Калужской духовной семинарии и Калужского духовного училища.

По завершении Литургии митрополит Климент и епископ Никита в сослужении духовенства совершили Великую вечерню. По окончании всех молитвословий владыка Климент поздравил паству с Днем Святой Троицы и престольным праздником собора. Так же горожан с праздником поздравил губернатор Калужской области Анатолий. Артамонов.

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