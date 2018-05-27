Москва, 27 мая, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Более 15 тысяч человек приняли участие в марафоне «Бегущие сердца» в Москве, сообщили в воскресенье, 27 мая, в пресс-службе московского главка МВД.

Виктор Корецкий. Советские физкультурники — гордость нашей страны. 1935

«В этом году мы продолжаем собирать пожертвования на расширение проекта ранней помощи для маленьких детей с нарушениями развития и членов их семей. Проект станет частью программы фонда «Каждый ребенок достоин семьи», все средства, привлеченные в рамках забега, в полном объеме будут перечислены в фонд помощи детям «Обнаженные сердца», — уточнили организаторы мероприятия.

Любой желающий смог стать участником акции, для этого необходимо было зарегистрироваться на официальном сайте марафона «Бегущие сердца».

Кроме того, в гонке приняли участие олимпийские и паралимпийские чемпионы, звезды театра и кино, журналисты, политики, бизнесмены, а также корпоративные беговые команды крупных компаний, прессы и телевидения.

В Москве благотворительная акция прошла на трех дистанциях: 4,2 км — от Большого Москворецкого моста по Софийской набережной, с финишем на Болотной площади; 10 км — от Софийской до Крутицкой набережной; а также полумарафон 21,1 км — от Софийской набережной через Болотную площадь, Варварку, Китайгородский проезд и Москворецкую набережную по Котельнической, Гончарной, Краснохолмской и Крутицкой набережным и далее по Кремлевской и Фрунзенской набережным до Лужнецкой набережной.

Марафон прошел в 54 городах России, и всего в нем приняли участие порядка 160 тысяч человек.

Охрану общественного порядка и безопасности граждан обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.