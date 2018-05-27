Вашингтон, 27 мая, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Автомобильные эксперты составили рейтинг самых надежных легковых транспортных средств, которые меньше всего доставляют проблем в эксплуатации своим владельцам. Рейтинг был опубликован сегодня, 27 мая, на портале iSeeCars.

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Известно, что при составлении рейтинга эксперты учитывали данные об отзывных компаниях в США, в ходе которых производитель приглашает владельца к дилеру для осмотра и замены «сомнительных» деталей. Эксперты пришли к выводу, что количество отзывных компаний является важным показателем качества автомобилей, который стоит учитывать при выборе модели.

В итоге на первом месте рейтинга самых надежных и непроблемных автомобилей оказался седан Hyundai Accent (Solaris). Владельцы этого автомобиля практически не беспокоятся о необходимости замены деталей и прочих технических неполадках.

На втором месте оказался кроссовер Chevrolet Equinox, на третьем — Toyota Corollа.

Четвертое место заняла Honda Civic, пятое — Honda — CR-V.