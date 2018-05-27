Киев, 27 мая, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Десять представителей экстремистских организаций, участвовавших в погроме, доставлены в Деснянское управление полиции, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

По факту погрома на рынке возле станции метро «Лесная» открыты два уголовных дела по статьям «хулиганство» и «угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Следователи изучают видеозаписи камер наблюдения, а также материалы, выложенные в интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая на рынке возле станции метро «Лесная» около 70 представителей экстремистских организаций начали громить киоски, а затем устроили драку с полицией.

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