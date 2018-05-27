Санкт-Петербург, 27 мая, 2018, 15:36 — ИА Регнум. День города в Петербурге по случаю 315-летия основания Северной столицы России решили отметить парадом на Невском проспекте. Одним из самых заметных событий стало шествие слонов по главной магистрали города. Это создало в толпе такой ажиотаж, что в давке чуть не дошло до драки. Как передает корреспондент ИА REGNUM, от присутствия «диких» людей слоны чувствовали себя неуютно.

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие слонов в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление слонов на Невском проспекте

Петербуржцы обсуждали масштабы грядущего праздника еще задолго до его начала — в последние несколько лет парады ко Дню города вовсе не поражали воображение. Теперь же анонсировали и массовое выступление тысячи барабанщиков, и шествие физкультурников, и флэшмоб, и прогулку дрессированных слонов из Цирка на Фонтанке по Невскому проспекту.

Дарья Драй ИА REGNUM Трюки на слонах

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Опустим этический аспект желания вывести диких животных в многотысячную толпу на потеху публике в 2018 году, хотя стоит заметить, что одно из самых известных подобных шоу прошло в Нью-Йорке в конце позапрошлого века — довольно жестокий в своих повадках антрепренер Финеас Барнум выпустил слонов на Бруклинский мост в честь его открытия.

Однако петербуржцы, как оказалось, никогда не видели такого «чуда» и были абсолютно безжалостны к окружающим в своих попытках запечатлеть зверей на мобильные девайсы.

Дарья Драй ИА REGNUM ОМОН и толпа

Дарья Драй ИА REGNUM ОМОН сдерживает толпу

Еще до выхода слонов в центре Петербурга образовалась давка, люди толкали друг друга и пытались прорваться ближе к месту предстоящего действия. В результате они довели до паники участвовавшую в представлении лошадь: она взбрыкнула, а ее всадница упала на асфальт. Поднимаясь, девушка держалась за голову. По некоторым данным, задело также рядом стоящего мужчину. Всадницу увели.

Дарья Драй ИА REGNUM Конное сопровождение

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители

Это не охладило пыл празднующих. Слоны вышли из Цирка, отправились по набережной Фонтанки до Аничкова моста, добрались до пешеходной Малой Садовой улицы. Огромные животные буквально «тонули» в людской реке, поэтому всем, кто стоял позади первой пары рядов, было совсем ничего не видно. Озабоченные этим матери и бабушки отчаянно запихивали своих чад поближе к действу. «Пропустите ребенка!» — возмущенно и обиженно вопили они.

Дарья Драй ИА REGNUM Слоны в толпе людей

Дарья Драй ИА REGNUM Слоны в толпе людей

«Бабушка, отстань, хватит, у меня уже рука болит!» — взмолился один из юных петербуржцев. Он не хотел быть в толпе, он хотел домой.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на шествие слонов

На пересечении Малой Садовой и Невского проспекта циркачи собирались показать номер с животными. Зрители же были настроены серьезно и начали почти бросаться на слонов. Подоспели полицейские, толпу пришлось физически оттеснять.

Дарья Драй ИА REGNUM Цирковой артист

Слоны и раньше выглядели грустно, здесь же, окончательно одурев, справили свою физиологическую нужду прямо на Невском проспекте.

«Что творилось — это не передать. Люди будто ошалели, бабушки с «айпэдами» действовали еще жёстче, чем мамочки с детьми. Будто слонов никогда не видели. Каким-то чудом ни один ребенок не пострадал, их так усиленно пихали в передние ряды», — описывает впечатления один из зрителей.

Дарья Драй ИА REGNUM Хобот слона

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие слонов в Петербурге в День города

Сегодня в Петербурге светит яркое солнце и около 20 градусов тепла, но в жуткой давке эти 20 градусов превратились во все тридцать — было нечем дышать, жар шел от асфальта и каменных стен домов.

Дарья Драй ИА REGNUM Слоны у Цирка

Слоновье безумие продлилось не более часа. Наконец, проследовав по Садовой улице, четыре героические слонихи и четверо детей-циркачей на их спинах скрылись в цирке. Петербуржцы продолжили отмечать День города на Невском проспекте.