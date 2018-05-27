Газа, Палестина, 27 мая, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Танк вооруженных сил Израиля открыл огонь по палестинцам в секторе Газа. Об этом сегодня, 27 мая, сообщил журналистам представитель министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кидра.

(сс) Alexsandr31 Нацелился

Он рассказал, что израильский танк открыл огонь по башне наблюдения на востоке Рафаха. Атакованный объект принадлежал военизированным формированиям правящего в секторе Газа движения ХАМАС.

Уточняется, что израильские военные открыли огонь после того, как обнаружили на границе взрывное устройство, заложенное палестинскими боевиками. Стоит отметить, что в ночь на 27 мая, этот район подвергся бомбардировкам со стороны израильских ВВС.

В результате обстрела танка погибли как минимум два палестинца.

Напомним, в последние месяцы резко обострилось противостояние на границе Израиля и сектора Газа.