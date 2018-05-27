Ереван, 27 мая, 2018, 14:42 — ИА Регнум. В прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что его сын Ашот, которому в марте исполнилось 18 лет, скоро пойдет служить в армию. Сам Ашот Пашинян добавил, что решил написать заявление с просьбой направить его на добровольное прохождение службы в рядах армии Нагорно-Карабахской Республики.

Никол Пашинян с сыном Ашотом

Ашот Пашинян сообщил, что его решение связано с тем, что он хочет внести свой посильный вклад в «усиление Армии обороны» и «мирное решение» конфликта.

Никол Пашинян в свою очередь заявил, что не намеревался использовать прямой эфир в целях «восхваления самого себя за то, что сын премьер-министра идет в армию».

Он отметил, что его целью является призвать всех, кто должен, но по каким-то причинам не служил в армии, всех потенциальных призывников, находящихся за рубежом, кому уже исполнилось 18, но еще не исполнилось 27 лет, приехать в Армению и явиться в военкоматы для прохождения службы в вооруженных силах.

Пашинян обратился с таким же призывом также и к тем юношам, проживающим в Армении, которые по блату или по знакомству получили отсрочку от воинской службы по медицинским показателям.

«Новая Армения не для таких путей», — подчеркнул премьер-министр.

Пашинян заявил, что даст указания не применять уголовную процедуру в отношении тех граждан, которые сейчас находятся в розыске, но прибудут в Армению для прохождения службы в армии в ближайшие недели. Летний призыв ВС Армении стартует 1-го июля.