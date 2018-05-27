Киев, 27 мая, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Двое военнослужащих спецподразделения СБУ «Альфа» погибли во время выполнения боевого задания в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook:

Иван Шилов ИА REGNUM Что приносит война

«СБУ выражает соболезнования родным и близким погибших подполковника Руслана Муляра и прапорщика Юрия Журавлева», — написала пресс-секретарь.

По словам Гитлянской, члены спецподразделения попали под артиллерийский обстрел.

По словам спикер Министерства обороны Дмитрия Гуцуляка, за прошедшие сутки в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) погиб один украинский военнослужащий 1994 года рождения и четверо ранены.

Отметим, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили более 30 боеприпасов по позициям Народной милиции ЛНР.

Напомним, что в феврале 2015 года Украина подписала Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений и начало диалога между Киевом и Донбассом, однако украинские силовики ежедневно нарушают эти договоренности.