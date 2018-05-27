Казань, 27 мая, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Чебоксар в турецкую Анталью экстренно сел в Казани. Об этом сегодня, 27 мая, сообщают местные СМИ.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет в небе

Во время полета одному из пассажиров на борту самолета стало плохо. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Казани. Уточняется, что 62-летний пассажир потерял сознание во время полета.

В аэропорту Казани самолет встречали сотрудники экстренных служб.

Затем самолет отправился в пункт назначения с полуторачасовой задержкой.