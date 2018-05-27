Москва, 27 мая, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Республика Крым) прокомментировал заявление заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территории» и внутренне перемещенных лиц Украины Григория Туки об уничтожении России с помощью политики санкций. Свое мнение на этот счет сенатор высказал сегодня, 27 мая, в интервью телеканалу RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции от Украины

Напомним, Тука в эфире украинского телевидения заявил, что единственный путь урегулирования конфликта в Донбассе — это уничтожение России. А чтобы уничтожить Россию, по мнению украинского чиновника, с ней не надо воевать обычным способом — её надо задушить санкциями.

В качестве примера Тука привел Советский Союз, который, по его мнению, развалился именно под гнетом санкций, ну и гонки вооружений вдобавок.

Сенатор Цеков справедливо указал, что Советский Союз развалился вовсе не из-за санкций, которые ему совершенно не мешали, а из-за отсутствия консолидации общества. Современная Россия объединена на фоне внешнего давления.

Конечно санкции являются негативным фактором, отметил член Совета Федерации, но Россия уже четыре года демонстрирует всему миру, что с санкциями она весьма успешно справляется, перестраивает свою экономику и движется вперед.

При этом санкции создают проблемы для всех, в том числе для самой Украины.

«Украинская сторона от ограничений, которые она, как попугай, вводит вслед за Европой и Америкой, страдает в большей степени. Если посмотреть на экономические потери Украины за последние годы, то они в несколько раз больше, чем потери России», — напомнил Цеков.