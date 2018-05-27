Киев, 27 мая, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Во Львове проходят торжественные мероприятия, посвященные «борцам за свободу Украины», в частности Евгену Коновальцу, Степану Бандере, Роману Шухевичу и другим, сообщила 27 мая пресс-служба Львовской городской администрации на своем официальном сайте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шухевич

Утром состоялось возложение цветов к памятнику командиру УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роману Шухевичу, в котором участвовали представители местной власти и студенты.

В этот день местные власти планируют возложить цветы к памятнику вождю ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степану Бандере, провести молитву за Украину и торжественный марш участников АТО, представителей ветеранских, волонтерских и патриотических организаций, участников Евромайдана и студентов. В марше также примут участие воспитанники Львовского государственного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут, а также ученики общеобразовательных школ города Львова. Колонну возглавит оркестр Западного территориального управления Национальной гвардии Украины.

Закончится «День героев» торжественным митингом возле памятника Тарасу Шевченко.

Напомним, «День героев» — неофициальный праздник, установленный в честь «борцов за Украину». К ним бандеровцы причисляют воинов Киевской Руси, казаков, украинских сечевых стрельцов, солдат Армии УНР и боевиков ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).