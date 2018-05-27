Каир, 27 мая, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Министр спорта Арабской Республики Египет Халед Абд Эль-Азиз заявил, что восстановление футболиста футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Египта Мохамеда Салаха займёт примерно две недели. Об этом сегодня, 27 мая, сообщают египетские СМИ.

Дмитрий Голубович Мохамед Салах

Напомним, лучший бомбардир «Ливерпуля» в текущем сезоне Салах получил травму в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА, который проходил в Киеве накануне, 26 мая. На 31-й минуте игры Салах схлестнулся в единоборстве с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом. Салаха пришлось заменить. «Ливерпуль» проиграл «Реалу» 1:3.

На пресс-конференции после матча тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что травма у Салаха серьезная — у него повреждены связки плечевого сустава. Ему потребуется как минимум две недели на лечение.

По словам министра спорта Египта, лечение Салах пройдёт в английской команде, а затем присоединится к египетской национальной сборной, тренирующейся в Италии. Предполагается, что Салах будет включен в окончательную заявку Египта на чемпионат мира, которая будет объявлена 4 июня.

«Вера, решительность и патриотизм помогут Салаху пройти этот тяжелый период», — уверен министр спорта Египта.

Напомним, сборная Египта является соперником России по групповому этапу чемпионата мира по футболу, который летом пройдет в 11 российских городах.