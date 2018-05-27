Киев, 27 мая, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Погром на киевском рынке неподалеку от станции метро «Лесная» устроили члены нескольких неонацистских группировок, 27 мая сообщил телеканал «Громадське».

Адриан Браувер. Драка. Около 1630-1640

Прежде чем полиция применила газ и дубинки, боевики разгромили несколько киосков, а затем начали бросать в правоохранителей камни и устроили потасовку.

Изначально СМИ сообщили, что беспорядки устроили члены группировки С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но сами экстремисты утверждают, что не громили киоски, хотя и присутствовали на месте события.

Поводом для погрома стало избиение военного пенсионера продавцом рынка и его охраной, произошедшее накануне. Одного из участников драки задержали, впрочем, как отметили в С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ):

«Уголовные чебуреки должны понимать, что если от ментовки могут отмазаться, то от неравнодушных украинцев точно нет…»

Напомним, в конце апреля текущего года члены неонацистской группировки С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сожгли табор цыган на Лысой горе в Киеве.

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