Варшава, 27 мая, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Власти Украины обвиняют Россию в проведении исследований, которые якобы направлены на разработку химического и биологического оружия массового поражения. Такое заявление сделала сегодня, 27 мая, в Варшаве председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее военного блока НАТО Ирина Фриз.

Цитата из м/ф « Жил-был пёс». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР Паника

По словам Фриз, Россия якобы около трёх лет ведет исследования в области вирусов и геморрагических лихорадок, в том числе Эболы и Марбург. Представитель Украины уверена, что выдаваемая за разработку вакцины деятельность на самом деле направлена на попытку создать некий гибрид Эболы и оспы.

В антироссийском угаре Фриз заявила, что другие российские учреждения, которые занимаются исследованиями, закупают материалы, якобы указывающие на разработку боевых отравляющих веществ по типу нервно-паралитических газов.

И это страшное оружие, которое якобы разрабатывает Россия, конечно же будет применено против Украины, но и против других стран тоже, в которых есть российские интересы. Фриз пообещала представить соответствующий отчет для включения его в спецрапорт по противодействию российским гибридным угрозам.

Напомним, после государственного переворота на Украине в фервале 2014 года к власти в этой стране пришли бандеровцы и их приспешники. Они склонны во всех бедах Украины винить Россию, и более того, считают, что Украина подверглась российской агрессии и обе страны находятся чуть ли не в состоянии войны. При все при этом никаких реальных боевых действий между Украиной и Россией не ведется, а украинская сторона продолжает закупать российские ресурсы и промышленные товары.