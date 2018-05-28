Москва, 28 мая, 2018, 09:00 — ИА Регнум. О возможном объединении образовавшихся после распада «Аграрной партии России» политических сил было заявлено в начале этого года на съезде движения «Федеральный Сельсовет». В частности, к этому призвал выступавший на мероприятии лидер «Партии Дела» Константин Бабкин, сразу дав понять, какая сила является одним из главных инициаторов объединения. Вторым активным «лоббистом» аграрного союза выступил лидер «Федерального Сельсовета» Василий Мельниченко, заявивший, что в 2021-м году объединённая структура может «получить 40% депутатских мандатов». В интервью он рассказал, как проходит процесс объединения.

Пресс-служба Партии Дела Выступление Василия Мельниченко на IV Съезде Партии Дела

Василий Александрович, когда появилась идея об объединении аграриев именно как политической силы? Кажется, что после бесславной кончины в 2008-м году «Аграрной партии России» эта тема не поднималась.

Наоборот — именно тогда она и возникла. Более того, она витала в воздухе ещё тогда, когда существовала АПР, поскольку последняя скорее делала вид, что лоббирует интересы крестьян. В большей степени она продвигала интересы Минсельхоза, говорила о производстве зерна, мяса, молока, что, конечно, тоже важное, но не единственное. Тогда не нашлось понимания того, как именно должны развиваться сельские территории, как сохранить жизнь села не лишь для производства пшеницы, а для людей, которые там живут. Благополучие народа зависит ведь не только от объёма урожая, но и от разумной аграрно-промышленной политики. На этом понимании мы и пересеклись с Константином Бабкиным ещё на первом Московском экономическом форуме. Он (Бабкин — прим.) выступает за развитие села, закрепление там людей, обеспечение их работой, против неподготовленного вступления в ВТО, губящего нашего крестьянина — в общем, мы на этой почве и сошлись.

Я всегда был сторонником того, что на федеральном уровне должны быть какие-то лоббисты. Мировая практика показывает, что есть такое явление, как сельские партии, которые представляют интересы крестьян и достаточно серьёзно влияют на политическую ситуацию. Мы не бездумные оппозиционеры-антагонисты, но за последние года два-три созрело понимание, что в Государственной Думе нет политической силы, отстаивающей интересы граждан России. Да им это и не нужно — они ведь по сути не депутаты, а хорошо устроенные люди на работе.

Кто конкретно и когда начал переговоры об объединении?

«Партия Дела», «Партия Возрождения Села», партия «Возрождение аграрной России» и «Объединённая аграрно-промышленная партия» год назад.

С «Партией Дела» понятно — у неё есть муниципальные депутаты в разных областях, сеть региональных отделений, чёткая программа, сильный лидер, она в выборах участвует. Но есть ли ресурс и перспективы у остальных аграрных партий?

Как пример региональной активности можно привести «Партию Возрождения Села», у которой в Красноярском крае нашёлся лидер — Борис Мельниченко. Мы, малые партии, конечно, причитаем, что нас вечно срезают, но взять под 50%, обогнав правящую партию — это уже кое-что (речь идёт о выборах в Ужурском районе Красноярского края, где партия в 2015 году получила 42,7% — прим.). К сожалению, ни «Возрождение аграрной России», ни «Объединённая аграрно-промышленная партия России» таким похвастаться не могут. Политическая воля у их лидеров есть, но, увы, у них не так много ресурсов, а ведь даже регистрация и сбор подписей требуют большой затраты сил. Хотя людской потенциал имеется — например, у «Объединённой аграрно-промышленной партии России» минимум шесть региональных представителей могли бы у себя на местах любому составить конкуренцию. «Возрождение аграрной России» располагает как минимум десятком людей, которые говорят: «Мы готовы, мы идём, дайте нам только организоваться». Мешает только эта распылённость по разным партиям.

Процесс объединения политиков всегда болезнен — чего только стоят бесконечные смехотворные и неудачные попытки московских «либералов». Какие разногласия возникают у аграриев?

Я всем говорю: «Вы не девушки, чтобы кокетничать: нравится — не нравится». Давайте говорить о цели, технология и методика — это второй план. Вы верно ранее сказали, что «Партия Дела» из всех наиболее сильная, у неё есть региональные отделения, она участвует в выборах. Всех остальных я спрашивал: у тебя депутаты в Государственной Думе есть? А в каком-нибудь законодательном собрании? В городском совете, сельском? Нет? Ну, а как ты тогда можешь говорить о том, что чьи-то интересы представляешь. Моя позиция была такая: в конце концов если есть разногласия лидеров, то нужно спросить региональные отделения — хотят ли они иметь шанс на участие в политической жизни, менять ситуацию у себя в сёлах, посёлках, районных центрах.

Так всё-таки — разногласия есть?

Идеологических разногласий не было никаких: все со всем согласны, все всех любят. Но дьявол же в деталях: начинается обсуждение, и тут кто-то о мелочи вспоминает — например, название кому-то хочется другое, позвучнее. Смешно, конечно, но это всё-таки психология людей, её учитывать надо. К счастью, с такой мелочёвкой разобрались — на съезде «Федерального сельсовета» антагонизма никакого не было.

Как технологически будет происходить объединение?

На встрече лидеров трёх партий («Партии Возрождения Села», «Возрождения аграрной России» и «Объединённой аграрно-промышленной партии») было решено собраться на съезде «Возрождения аграрной России», который пройдёт в конце июня — начале июля. На нём мы изберём общего сопредседателя, который будет возглавлять союз до объединения с «Партией Дела». Дальше будем решать уже после единого дня голосования. Ну, а ещё дальше нас ждёт подготовка к выборам в Государственную Думу в 2021-м году.

Недавно прошёл съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, на котором фермеры говорили о чём угодно, но не о политике. Разве не безразлична она крестьянам?

Неправда. Фермеры совсем не аполитичны: а «Тракторный марш», а протесты в Краснодарском крае против отъёма земель? Проблема не в том, что нас некому поддержать, проблема в том, что эти готовые поддержать нас люди думают, что выбора нет. Мы покажем им, что он есть, и увидите — в 2021-м году они его сделают. И сделают в нашу пользу.