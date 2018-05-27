Москва, 27 мая, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Четверо российских военнослужащих погибли в Сирийской Арабской Республике в результате обстрела боевиков. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Поминальная свеча

Сообщается, что в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в темное время суток мобильные группы боевиков атаковали артиллерийскую батарею сирийской правительственной армии. Двое российских военных советников, управлявших огнем батареи, погибли на месте.

Батарея приняла бой, который длился около часа. В ходе боя военнослужащие сирийской армии и российские специалисты уничтожили 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленными на них крупнокалиберным вооружением.

Пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. Двое из них, несмотря на усилия врачей, скончались.

Командование российской группировкой в Сирии представило военнослужащих к государственным наградам.