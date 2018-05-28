Вашингтон, 28 мая, 2018, 07:07 — ИА Регнум. Оставив недавнюю тенденцию обращать все внимание на внешнеполитическую повестку, Трамп перешел в наступление на внутриполитическом ринге. Первый шаг сделал президент, старательно раздувая новый скандал, который от обсуждения новости о том, что внутри его предвыборного штаба были информаторы ФБР, дошел до уровня преступного сговора спецслужб и администрации своего предшественника. Как поддержала Трампа его команда и чем ознаменовалась для американского президента прошедшая неделя, рассказывает автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Свой вклад в череду побед Белого дома внесли и госсекретарь Майк Помпео с новой «иранской» стратегией, которая отвергает компромисс и утверждает максимальное давление; и торговые представители, не только одержавшие победу над Китаем на торговом фронте, но и сделали это так, что противник смог сохранить лицо; и то, что желание освободить Европу от зависимости от российского газа, переведя на зависимость от американского, из просто разговоров стало обрастать реальными чертами; и пропрезидентские конгрессмены, добившиеся принятия обеими палатами закона об изменении системы кредитования. Дополнительным фоном для достижений стало внушительное число имиджевых мероприятий президента.

Роль ложки дегтя досталась корейскому вопросу. Отмена встречи с Ким Чен Ыном, за вычетом сопровождавшего ее пафоса и демонстративного гнева, ничего, в сущности, в отношениях двух стран не изменила.

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