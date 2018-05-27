Село Частоозерье, Курганская область, 27 мая, 2018, 11:16 — ИА Регнум. В курганском селе Частоозёрье готовятся к открытию монументальной композиции «Служение Отечеству». Мероприятие запланировано на 29 мая. Вокруг центральной скульптуры композиции за полгода до открытия завертелась серьезная интрига: человек, похожий на действующего президента России Владимира Путина, вызвал широкий резонанс на федеральном уровне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

О том, что в Частоозёрье напротив монумента «Россия» появится памятник президенту Путину, стало известно в декабре 2017 года, ещё на стадии согласования проекта. Монументальную композицию на собственные средства решил воздвигнуть депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков. Место установки памятника было выбрано нарочито: в селе Частоозёрье расположены основные мощности предприятия «Велес», которое принесло деньги и славу крепкого хозяйственника нынешнему парламентарию. Сейчас предприятием управляет Дмитрий Ильтяков, брат депутата Госдумы и тоже парламентарий, только Курганской областной думы.

Tourism-kurgan.ru Храм Во имя Рождества Христова в Частоозорье

Братья Ильяковы ранее установили в Частоозёрье памятники Георгию Победоносцу, Александру Невскому, Петру и Февронии, Сергею Есенину, а также скульптуру «Россия», которая является копией знаменитого шедевра каслинского литья скульптора Николая Лаврецкого.

Про «Служение Отечеству», как памятнику Путину, сообщалось в СМИ на протяжении полугода. Задумку установки памятника главе государства не отрицает и сам Александр Ильтяков.

«Центральная фигура будет смотреть на скульптурную композицию Николая Лаверецкого «Россия». Рука Путина будет лежать на Конституции Российской Федерации, он как бы в этот момент произносит текст клятвы, дает присягу на служение своему Отечеству, а на плечах его — сама Россия, а за Россией располагаются три флага: Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Таким образом, мы соединяем времена, поколения, традиции и ставим на служение Отечеству все политические движения и мнения во имя одного — России! Это наш глубокий замысел», — пояснил Znak.com монументальной композиции Александр Ильтяков.

Но чем ближе к открытию памятника, тем меньше пафоса. Центральная фигура из «президента России» превращается в «собирательный образ человека, ответственного за страну». В СМИ поясняют смену риторики инсайдами из кулуаров Госдумы и аппарата президента о неодобрительном и даже негативном отношении к подобному монументу. Якобы Александру Ильякову рекомендовали убрать скульптуру человека, похожего на Владимира Путина, из центра композиции.

«Есть такое понятие «не сотвори себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли». Это нам из Библии дано. Мы будем полностью соответствовать этому принципу», — настаивает парламентарий.

Добавляя при этом, что не допустит осквернения монумента, сохранность которого гарантирует антивандальная защита и присмотр с видеокамер, установленных по периметру.

Автор композиции «Служение Отечеству» — известный скульптор Ольга Красношеина, которая входит в Московский союз художников. Она является автором памятников учёному-селекционеру Терентию Мальцеву и основателю Кургана Тимофею Невежину. Отливается «Служение Отечеству» в мастерской Ивана Дубровина, где создаётся в последнее время большинство уральских монументов. Скульптурный ансамбль высотой 3,5 метра, согласно проекту, будет исполнен в граните и бронзе.

До открытия скульптурного ансамбля «Служение Отечеству» остались считанные дни. И вновь о монументе заговорили. На этот раз в связи с гуляющей по интернету публикацией эскиза будущего памятника. Фигура, «похожая на Путина», уже никого не смущает. Интерес вызвала карта, расположенная за ним, где нет Сахалина, Курильских островов, Крыма и Калининграда.

«У нас нет эскиза под рукой, чтобы сверить с публикацией. Скорее всего, это некий рисунок», — ответили корреспонденту ИА REGNUM в Общественной приёмной депутата Александра Ильтякова, и обратили внимание на то, что нигде не указывается авторство представленного эскиза.

В литейной мастерской Ивана Дубровина уверили: карта России исполнена в композиции с топонимической точностью.

«По этой карте географию можно будет школьникам изучать. Все субъекты Российской Федерации присутствуют. Там даже мост через Керченский пролив отмечен. По телефону все подробности не расскажешь. Лучше приезжайте на открытие, и всё увидите своими глазами», — прокомментировал гуляющий по интернету эскиз Иван Дубровин корреспонденту ИА REGNUM, попутно пригласив на мероприятие.

Отметим, что на открытие скульптурного ансамбля в Частоозёрье приглашены также председатель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и депутаты из комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Не факт, что московские гости приедут на мероприятие, но некоторые первые лица Зауралья обещали быть непременно. И здесь тоже есть своя интрига.

«В кулуарах правительства (имеется в виду правительство Курганской области — прим. ИА REGNUM ) ходят разговоры о том, что Ильтяков хочет таким образом выслужиться перед московскими коллегами. Вот и думают: идти или нет. Не пойдешь, а вдруг президент приедет посмотреть на себя в бронзе», — иронизирует ИА «Уральский меридиан».

Напомним, памятники действующему президенту Владимиру Путину не такая уж и редкость в нашей стране. Первый монумент главе государства установили в 2004 году в Пскове. Тогда же создал памятник Путина в дзюдо Зураб Церетели, скульптура заняла центральное место экспозиции «Наши современники» в Москве. Под Челябинском, на горнолыжном курорте, в 2017 году есть памятник Путину с одной лыжей в руке, что вызвало неоднозначную реакцию среди жителей региона. Руководство курорта заявляет, что монумент является знаком благодарности президенту за популяризацию езды на горных лыжах.