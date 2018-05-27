Сноуден: Любовь Трампа к Путину безгранична
Москва, 27 мая, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Беглый агент американских спецслужб Эдвард Сноуден, скрывающийся в России, считает, что никто не любит российского президента Владимира Путина так, как любит его президент США Дональд Трамп. Слоова Сноудена приводит издание Huffington Post.
«Никто на свете не любит Путина так, как Трамп. Но думаю, что люди хотят слишком многого, надеясь, что расследование Мюллера найдет объективные доказательства против Трампа», — сказал Трамп.
Что касается до сих пор расследуемого в США дела о якобы «вмешательстве России» в выборы, то американцам не стоит надеяться, что специальный прокурор Роберт Мюллер сможет доказать «связь» Трампа с Москвой.
Кроме того, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности уверен, что Трампа совершенно невозможно завербовать.
«Честно говоря, любой, кто слышал, как Трамп говорит, в течение трех минут, знает, что это дохлый номер», — считает Сноуден.
Он отметил, что президента Трампа крайне сложно использовать в роли «засланного казачка», когда он даже не может вспомнить, что он собирался сказать в конце предложения.