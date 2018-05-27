Москва, 27 мая, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Беглый агент американских спецслужб Эдвард Сноуден, скрывающийся в России, считает, что никто не любит российского президента Владимира Путина так, как любит его президент США Дональд Трамп. Слоова Сноудена приводит издание Huffington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Никто на свете не любит Путина так, как Трамп. Но думаю, что люди хотят слишком многого, надеясь, что расследование Мюллера найдет объективные доказательства против Трампа», — сказал Трамп.

Что касается до сих пор расследуемого в США дела о якобы «вмешательстве России» в выборы, то американцам не стоит надеяться, что специальный прокурор Роберт Мюллер сможет доказать «связь» Трампа с Москвой.

Кроме того, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности уверен, что Трампа совершенно невозможно завербовать.

«Честно говоря, любой, кто слышал, как Трамп говорит, в течение трех минут, знает, что это дохлый номер», — считает Сноуден.

Он отметил, что президента Трампа крайне сложно использовать в роли «засланного казачка», когда он даже не может вспомнить, что он собирался сказать в конце предложения.