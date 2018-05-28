Киев, 28 мая, 2018, 05:25 — ИА Регнум. Информация о том, что за 6 минут встречи и протокольное фото с Трампом Порошенко заплатил 400 тысяч долларов, укладывается в ряд общих представлений о внешней политике этой страны. Да и вообще — об ее отношении к самой себе. Каковы эти представления, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Умение надувать щеки Порошенко довел практически до недосягаемых высот, изображая по возвращении домой любую прошедшую на западе формальную встречу как событие, изменившее мир. Статус Украины на Западе от этого не меняется, а внутриукраинский пузырь продолжал надуваться, — впрочем, после сообщения о $400 000 он заметно сдал в размерах, потому что сумма-то была заплачена не за нечто серьезное, а за «постоять рядом», выпендриться. Попытки поиграть в величие, притворившись одним из сильных мира сего, оказываются не столь безобидны, если исполнитель сам начинает верить в то, что он говорит.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Ложные утверждения взяты за основу украинского общества и становятся причиной провалов Украины во внешней политике. Страны, в которой было много хорошего, и для которую трагическую роль сыграло заигрывание с альтернативной историей. Появилась линия разделения по языку, затем по крови, культ палачей из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказался шаткой опорой, а национализм для многих выродился в антисемитизм. Который показал себя и на майдане, и в постмайданных лозунгах праворадикалов, и в обернувшейся скандалом идеологии консула МИД Украины в Германии Василия Марушинца, отпетого антисемита и нациста, которого вежливо отозвали домой без каких-либо серьезных для властей выводов. Да и какие выводы можно сделать в состоянии упоения мифическим величием?

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