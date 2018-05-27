Сеул, 27 мая, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын совершенно не доверяет обещаниям США предоставить Пхеньяну гарантии безопасности в случае полной денуклеаризации Северной Кореи. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает агентство «Рёнхап».

Иван Шилов ИА REGNUM Наблюдает

«Ким Чен Ын заявил о наличии сомнений относительно того, может ли его страна доверять обещаниям США прекратить враждебные отношения и предоставить гарантии безопасности КНДР в случае реализации полной денуклеаризации Северной Кореи», — рассказал Мун Чжэ Ин.

Напомним, ещё совсем недавно президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ин обзывали друг друга последними словами и грозили сжечь друг друга в ядерном огне. После XXIII зимних Олимпийских игр при помощи Южной Кореи удалось сбавить агрессивную риторику и выйти на первые за последние годы межкорейские переговоры на высшем уровне.

Также предполагалось, что лидер КНДР встретится с президентом Трампом, так как Южная Корея не полностью суверенная страна и во многом зависит от США. Но американцы потребовали от Пхеньяна предварительного согласия на полный отказ от ядерного оружия. В обмен Трамп обещал туманные гарантии безопасности для КНДР.

Но на этом же фоне Трамп с легкостью заявил о выходе США из всеобъемлющего соглашения по иранскому атому, которое с таким трудом было достигнуто предыдущей администрацией Барака Обамы. Тем самым Трамп лишний раз продемонстрировал — обещаниям США верить нельзя.