Мун Чжэ Ин рассказал Ким Чен Ыну, что Трамп не хочет вражды
Сеул, 27 мая, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время переговоров с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном заявил, что президент США Дональд Трамп желает прекратить вражду между странами. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает агентство «Рёнхап».
По словам Мун Чжэ Ина, во время переговоров с Кимом он передал тому сообщение о президента США Трампа, которое южнокорейский лидер получил во время своих переговоров с американским президентом на этой неделе.
«Объясняя ему итоги моей встречи с президентом США Трампом на этой неделе, я передал ему сообщение, что президент Трамп твёрдо надеется положить конец враждебным отношениям его страны и КНДР», — сказал президент Южной Кореи.
Кроме того, Трамп обещал активизировать экономическое сотрудничество между странами, если Ким примет решение о полной денуклеаризации Корейского полуострова и выполнит его.
Напомним, 12 июня должна была состоятся «историческая» встреча Трампа с Кимом в Сингапуре. Однако Трамп её отменил из-за нежелания КНДР давать предварительное согласие на полный отказ от ядерного оружия.