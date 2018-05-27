Сеул, 27 мая, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время переговоров с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном заявил, что президент США Дональд Трамп желает прекратить вражду между странами. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает агентство «Рёнхап».

President.go.kr Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

По словам Мун Чжэ Ина, во время переговоров с Кимом он передал тому сообщение о президента США Трампа, которое южнокорейский лидер получил во время своих переговоров с американским президентом на этой неделе.

«Объясняя ему итоги моей встречи с президентом США Трампом на этой неделе, я передал ему сообщение, что президент Трамп твёрдо надеется положить конец враждебным отношениям его страны и КНДР», — сказал президент Южной Кореи.

Кроме того, Трамп обещал активизировать экономическое сотрудничество между странами, если Ким примет решение о полной денуклеаризации Корейского полуострова и выполнит его.

Напомним, 12 июня должна была состоятся «историческая» встреча Трампа с Кимом в Сингапуре. Однако Трамп её отменил из-за нежелания КНДР давать предварительное согласие на полный отказ от ядерного оружия.