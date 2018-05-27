Москва, 27 мая, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 7 июня 2018 года в 12:00 по московскому времени. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Прямая линия с Владимиром Путиным» будет транслироваться в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», а также передаваться радиостанциями «Маяк, «Вести FM» и «Радио России».

Как обычно, глава государства ответит на вопросы, которые интересуют граждан Российской Федерации. Речь идёт о вопросах общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Задать вопросы президенту России можно будет, позвонив по телефону, отправив SMS-или MMS-сообщение, а также через сайт программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» или через специальное мобильное приложение.

Кроме того, пользователи социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» смогут отправить российскому лидеру текстовый вопрос или записать видеоролик со своим вопросом.

Уже непосредственно во время эфира «Прямой линии с Владимиром Путиным» выйти на прямую видеосвязь со студией можно будет с помощью приложения «Москва — Путину» и «OK Live».

Прием вопрос президенту начинается сегодня, 27 мая, с 8:00 утра по московскому времени. Вопросы будут приниматься вплоть до окончания эфира специальной передачи 7 июня. Наиболее интересные и актуальные вопросы будут заданы президенту непосредственно на передаче.

Запускается горячая линия по приему вопросов президенту России. Бесплатный телефон горячей линии: 8−800−200−40−40. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам: +7−499−550−40−40, +7−495−539−40−40.

Вопросы в виде SMS‑ и MMS-сообщений принимаются на номер 0−40−40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.

Запущен специальный сайт по приему вопросов президенту: moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). На сайте доступна подробная информация о предстоящей «Прямой линии с Владимиром Путиным» и архивы предыдущих подобных передач.

Официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.