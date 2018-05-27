Вена, 27 мая, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что для борьбы с потоком нелегальных мигрантов в Европейский союз необходимо самым решительным образом пресекать работу перевозчиков беженцев ещё в Африке. об этом Курц заявил в интервью изданию Welt am Sonntag, опубликованному сегодня, 27 мая.

Николай Богданов-Бельский. На пароме

Курц считает, что сделать это можно с помощью наделения Агентства по контролю за внешними границами Евросоюза (Frontex) полномочиями бороться с нелегальной миграцией в третьих странах с согласия их властей.

Канцлер Австрии подчеркнул, что пограничники Frontex должны положить конец грязному бизнесу перевозчиков мигрантов и не давать их судам совершать опасные рейсы по Средиземному морю, которые нередко заканчиваются трагедией.

Глава австрийкого правительства отметил, что он согласен с увеличением числа сотрудников Frontex до 10 тыс. человек.