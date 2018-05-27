Сана, 27 мая, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Сторонники йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) запустили баллистическую ракету по позициям войск арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает телеканал Al Masirah, подконтрольный хуситам.

Летит к цели

Сообщается, что баллистическая ракета была выпущена по позициям арабской коалиции на западном побережье йеменской провинции Таиз. О результатах обстрела не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедшие два месяца хуситы значительно увеличили количество ударов баллистическими ракетами по позициям арабской коалиции. Более того, периодически хуситы обстреливают территорию Саудовской Аравии.

При этом саудовские военные утверждают, что за все время конфликта в Йемене они сбили порядка 120 ракет хуситов.