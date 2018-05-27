Киев, 27 мая, 2018, 07:49 — ИА Регнум. На Украине придумали очередной способ, с помощью которого Киев надеется уничтожить Россию. Способ был предложен заместителем министра по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгием Тукой накануне, 26 мая, в эфире телеканала NewsOne.

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР Бесстрашная армия

Журналисты спросили Туку, какую позицию он занимает по поводу урегулирования конфликта в Донбассе. Тот ответил, что конфликт в Донбассе можно решить только через уничтожение России. А чтобы добиться этого уничтожения, Тука предлагает давить на Россию санкциями.

«Я полагаюсь на повышение давления на Россию, усиление санкций против России, на разрушение экономики России, больше решительных действий в этом направлении», — сказал замминистра.

В качестве примера он привел Советский Союз, который, по словам Туки, развалился под гнетом санкций без единого выстрела.

«У нас у всех с вами есть чудесный пример из собственной жизни. Существовала наикрупнейшая империя в мире (Советский союз), которая была уничтожена таким способом без единого выстрела. Она была уничтожена и не существует — без единого выстрела, самым санкционным способом», — считает Тука.

Однако затем он всё же поправился и отметил, что санкции были далеко не единственным фактором, которые привели к развалу СССР.

Напомним, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года к власти в этой стране пришли бандеровцы и их приспешники. Они буквально мечтают об уничтожении России и совершенно не скрывают этого. Более того, представители украинской власти в открытую рассуждают о захвате российских земель и фактически геноциде русского народа.