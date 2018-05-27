Амман, 27 мая, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Иордания решила прекратить проект по строительству атомной электростанции большой мощности в королевстве с участием Российской Федерации из-за его дороговизны. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве Иордании.

Атомная энергия

В 2015 году Россия и Иордания подписали соглашение по строительству в королевстве первой в этой стране атомной электростанции в составе двух энергоблоков общей мощностью две тысячи мегаватт. Стоимость проекта оценивалась в $10 млрд. Планировалось, что первый энергоблок будет запущен в начале 2020-х годов.

Однако для Иордании этот проект оказался не по карману. Но власти королевства не намерены совсем отказываться от атомной энергетики и рассматривают вариант постройки более дешевого атомного энергоблока малой мощности, порядка 200 мегаватт.

В «Росатоме» заявили, что продолжают диалог с Иорданией по различным вариантам сотрудничества, которые также не исключают и реакторы большой мощности.