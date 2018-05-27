Москва, 27 мая, 2018, 05:55 — ИА Регнум. События 1962 года в Новочеркасске лягут в основу фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». Об этом рассказала продюсер центра Кончаловского Олеся Гидрат, выступая в Министерстве культуры на защите проектов в области игрового кино.

Dennp Камень-на-Крови. Новочеркасск

По её словам, Кончаловский выступит не только режиссером, но также сценаристом и сопродюсером картины. Съемки пройдут в Новочеркасске и Ростовской области. На большую часть ролей привлекут непрофессиональных актеров, в главной роли Кончаловский снимет свою жену, актрису Юлию Высоцкую.

Фильм «Дорогие товарищи» претендует на получение государственной субсидии.

В начале июня 1962 года в городе Новочеркассе Ростовской области произошла забастовка рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ), к которой присоединились и другие жители города. Демонстрацию разогнали с применением оружия. По официальным данным, погибли 26 человек, еще 87 получили ранения.

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