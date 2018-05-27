Москва, 27 мая, 2018, 05:40 — ИА Регнум. Восстановление поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» займет от месяца до года. Об этом в беседе с RT рассказал искусствовед, художник-реставратор Юрий Ланглебен.

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» после повреждений, нанесённых психически больным посетителем Третьяковской галереи в 1913 году

По его словам, всё зависит от вида повреждений: был ли утрачен красочный слой, подвергся ли холст деформации. Также потребуется восстановить поврежденную раму.

«Если говорить примерно, то может потребоваться от месяца до года в лучшем случае», — сказал Ланглебен.

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Источник, близкий к Третьяковской галерее, предположил, что картина Репина не будет выставлена по меньшей мере год. В ближайшее время специалисты подберут методику реставрации.

«В ближайший год точно не увидим. Думаю, больше всего времени займет как раз вопрос того, как ее защитить», — цитирует эксперта «Комсомольская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая картина Репина, изображающая убийство Иваном Грозным своего сына, подверглась нападению вандала. Злоумышленник разбил защитное стекло столбиком ограждения, пострадали холст и рама картины. Мужчину задержали.