Рязань, 27 мая, 2018, 05:05 — ИА Регнум. Легкомоторным самолетом «Бекас», разбившимся в селе Нобылино Рязанской области, управлял опытный пилот. При аварии он не выжил, передает «Пятый канал».

Sergey Ryabtsev Легкомоторный самолёт «Бекас»

Летчику было 54 года, подобная работа была его специальностью. Владел самолетом «Бекас» частный предприниматель. Местный фермер заказал ему работы по опылению полей.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в Ухловском районе Рязанской области при проведении агрохимических работ потерпел крушение легкомоторный самолет. По факту ЧП организована доследственная проверка.

Читайте также: В США упал вертолет, есть пострадавшие

А также: Авиакатастрофа на Кубе: Осталась последняя из трех выживших