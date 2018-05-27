Бразилиа, 27 мая, 2018, 04:54 — ИА Регнум. 27 мая на стадионе «Индепенденсия» был разыгран 7-й тур Бразильской Серии А между командами «Атлетико Минейро» и «Фламенго». Матч завершился 0:1 в пользу коллектива из Рио-Де-Жанейро.

John Fischer Футбол

Единственный гол в конце матча забил 29-летний крайний полузащитник Эвертон Рибейро после голевой передачи Винисиуса Жуниора — 0:1. Этот гол стал 5-м для бразильца в этом сезоне.

Статистика матча («Атлетико Минейро"/"Фламенго»)

Удары 17/7

Удары в створ ¾

Владение 67%/33%

Фолы 15/12

Набрав 14 очков «Фламенго» поднялся на первую строчку. «Атлетико Минейро» с 13-ю баллами опустился на 3-е место.

Составы на матч:

«Атлетико Минейро»: Виктор, Габриэл, Сантос, Жлейсон, Касарес, Адилсон, Круг, Бланко, Эмерсон, Аллерандо.

«Фламенго»: Алвес, Тулер, Родинеи, Рене, Рибейро, Диего, Пакуэта, Жонас, Дуарте, Энрике, Жуниор.

Главный арбитр матча: Андерсон Варонко.

Предупреждения: Родинеи — 49, Пакуета — 56, Луан — 58, Тулер — 68, Жуниор — 90+5.

Голы: Рибейро 80 — 0:1.