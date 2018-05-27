Вашингтон, 27 мая, 2018, 04:44 — ИА Регнум. 27 мая на стадионе «Орландо Сити Стэдиум» был разыгран 12-й тур регулярного сезона МЛС 2017/18 между командами «Орландо Сити» и «Чикаго Файр». Матч завершился минимальной победой коллектива из штата Иллинойс.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В дебюте матча сербский вингер Александар Катай открыл счет мощным ударом со штрафного (25 метров) в правую «девятку» — 0:1. Через 15 минут Кристиан Хигуита сравнял счет — 1:1. В конце матча американский 36-летний форвард Алан Гордон забил победный мяч в ворота команды из Флориды — 1:2.

Статистика матча («Орландо Сити"/"Чикаго Файр»)

Удары 21/10

Удары в створ 6/4

Владение 60%/40%

Фолы 14/14

Набрав 14 очков «Чикаго Файр» укрепился на 8-й позиции. «Орландо Сити» с 19-ю баллами остался на 5-м месте.

Составы на матч:

«Орландо Сити»: Бендик, Роша, Мунир, Аллан, Шулер, Нигуита, Мерам, Клештан, Муэллер, Росель, Солман.

«Чикаго Файр»: МакЛайн, Каппельхоф, Эллис, Кэмпбелл, Корралеш, Катай, Адамс, Джонсон, Швайнштайгер, Николич.

Главныйарбитр матча: Нима Сагафи.

Предупреждения: Эль-Монир — 11, Шулер — 40, Эллис — 45, Росель — 64, Муэллер — 70, Клештан — 90, Каппельхоф — 90.

Удаления: Адамс — 89.

Голы: Катай 13 — 0:1, Нигуита 28 — 1:1, Гордон 82 — 1:2.