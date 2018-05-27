Каир, 27 мая, 2018, 04:40 — ИА Регнум. Доступ к видеохостингу YouTube в Египте будет заблокирован на протяжении месяца по решению суда. Об этом сообщает египетское издание «Аль-Ахрам».

Esther Vargas YouTube

Административный суд страны 26 мая оставил в силе решение суда низшей инстанции о блокировке ресурса. Поводом стала публикация кадров из фильма, оскорбительного для мусульман.

Ранее адвокат Мухаммед Салем обратился в суд, требуя от YouTube удалить кадры из фильма, рассказывающего о жизни пророка Мухаммеда в оскорбительной форме. По мнению Салема, демонстрация таких фильмов может привести к межконфессиональным конфликтам.

Ранее первоначальное решение суда было оспорено национальным управлением связи. В ведомстве поясняли, что затрудняются обеспечить блокировку.

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