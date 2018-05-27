Петербургский Дворцовый мост покорился канатоходцу
Санкт-Петербург, 27 мая, 2018, 04:19 — ИА Регнум. Канатоходец Расул Абакаров прошел над разведенным Дворцовым мостом. Шоу открыло очередной сезон «Поющих мостов», сообщает 27 мая издание «Фонтанка».
Потомственный канатоходец, представитель цирковой династии «Цовкра», Абакаров перешел через мост в полночь, под барабанную дробь. Перед выполнением трюка оркестр на Адмиралтейской набережной под управлением дирижёра Фабио Мастранджело исполнил «Гимн Великому городу» и другие классические композиции.
Канат был натянут над водой на высоте 40 метров. Абакаров шёл со стороны Васильевского острова к Адмиралтейству, за ним наблюдали тысячи петербуржцев и гостей города. На Стрелке Васильевского острова были зажжены огни Ростральных колонн.
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