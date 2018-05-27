Санкт-Петербург, 27 мая, 2018, 04:19 — ИА Регнум. Канатоходец Расул Абакаров прошел над разведенным Дворцовым мостом. Шоу открыло очередной сезон «Поющих мостов», сообщает 27 мая издание «Фонтанка».

Дарья Драй ИА REGNUM Звуковое шоу «Поющие мосты»

Дарья Драй ИА REGNUM Проход канатаходца через разведенный Дворцовый мост

Дарья Драй ИА REGNUM Проход канатаходца через разведенный Дворцовый мост

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители

Потомственный канатоходец, представитель цирковой династии «Цовкра», Абакаров перешел через мост в полночь, под барабанную дробь. Перед выполнением трюка оркестр на Адмиралтейской набережной под управлением дирижёра Фабио Мастранджело исполнил «Гимн Великому городу» и другие классические композиции.

Дарья Драй ИА REGNUM Фабио Мастранджело

Дарья Драй ИА REGNUM Симфонического оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело

Дарья Драй ИА REGNUM Фабио Мастранджело

Канат был натянут над водой на высоте 40 метров. Абакаров шёл со стороны Васильевского острова к Адмиралтейству, за ним наблюдали тысячи петербуржцев и гостей города. На Стрелке Васильевского острова были зажжены огни Ростральных колонн.

Дарья Драй ИА REGNUM Звуковое шоу «Поющие мосты»

Дарья Драй ИА REGNUM Фотографирование разведенного Дворцового моста

Дарья Драй ИА REGNUM Канатоходец Расул Абакаров

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