Санкт-Петербург, 27 мая, 2018, 04:19 — ИА Регнум. Канатоходец Расул Абакаров прошел над разведенным Дворцовым мостом. Шоу открыло очередной сезон «Поющих мостов», сообщает 27 мая издание «Фонтанка».

Дарья Драй ИА REGNUM
Звуковое шоу «Поющие мосты»
Дарья Драй ИА REGNUM
Проход канатаходца через разведенный Дворцовый мост
Дарья Драй ИА REGNUM
Проход канатаходца через разведенный Дворцовый мост
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители

Потомственный канатоходец, представитель цирковой династии «Цовкра», Абакаров перешел через мост в полночь, под барабанную дробь. Перед выполнением трюка оркестр на Адмиралтейской набережной под управлением дирижёра Фабио Мастранджело исполнил «Гимн Великому городу» и другие классические композиции.

Дарья Драй ИА REGNUM
Фабио Мастранджело
Дарья Драй ИА REGNUM
Симфонического оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело
Дарья Драй ИА REGNUM
Фабио Мастранджело

Канат был натянут над водой на высоте 40 метров. Абакаров шёл со стороны Васильевского острова к Адмиралтейству, за ним наблюдали тысячи петербуржцев и гостей города. На Стрелке Васильевского острова были зажжены огни Ростральных колонн.

Дарья Драй ИА REGNUM
Звуковое шоу «Поющие мосты»
Дарья Драй ИА REGNUM
Фотографирование разведенного Дворцового моста
Дарья Драй ИА REGNUM
Канатоходец Расул Абакаров

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