Вашингтон, 27 мая, 2018, 04:04 — ИА Регнум. 27 мая на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран 12-й тур регулярного сезона МЛС между командами «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Филадельфия Юнион». Матч завершился нулевой ничьей.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Статистика матча («НЙ Ред Буллз"/"Филадельфия Юнион»)

Удары 12/10

Удары в створ 4/3

Владение 52%/48%

Фолы 7/13

Набрав 22 очка «быки» укрепились на 4-м месте. «Филадельфия Юнион» с 15-ю баллами занимает 7-ю строчку.

Составы на матч:

«НЙ Ред Буллз»: Мира, Паркер, Лонг, Мурильо, Лоуренс, Адамс, Ромеро, Валот, Дэвис, Ройер, Райт-Филлипс.

«Филадельфия Юнион»: Блэйк, МакКензи, Розеберри, Трасти, Гаддис, Медунянин, Пикольт, Дочкал, Бедойя, Эппс, Сапонг.

Предупреждения: МакКензи — 27, Райт-Филлипс — 64, Пиколт — 69, Медунянин — 79.