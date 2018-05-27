Таллахасси, США, 27 мая, 2018, 04:00 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации из-за приближения шторма «Альберто» введен в американских штатах Алабама, Миссисипи и Флорида. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальных сайтах губернаторов штатов.

pictures Jettcom Шторм

Так, губернатор Алабамы Кэй Айви предупредила, что на штат идут проливные дожди, возможны наводнения и торнадо. Проливные дожди и подтопления ожидаются во Флориде, сообщил губернатор Рик Скотт.

О приведении чрезвычайных служб в состояние повышенной готовности отчитался губернатор Миссисипи Фил Брайант. Возможный ущерб от разгула стихии не исключают и в Луизиане.

Как сообщало ИА REGNUM, по направлению к Мексиканскому заливу движется из Карибского моря субтропический шторм «Альберто». Первыми, как ожидается, удар на себя примут штат Калифорния, западная часть Кубы в полуостров Юкатан в Мексике.

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