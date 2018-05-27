Париж, 27 мая, 2018, 03:41 — ИА Регнум. Участниками массовых акций протеста против политики президента Франции Эммануэля Макрона стали 250 тыс. человек. Об этом заявил крупнейший профсоюз страны CGT («Всеобщая конфедерация труда»), передает телеканал BFMTV.

Nathan Keirn Протест

По данным профсоюзной организации, в Париже на протестную акцию вышли 80 тыс. человек. В столичной полиции, однако, сообщают о 21 тыс. участников антиправительственных выступлений.

Митинги в рамках акции «Народный подъем», направленной на критику руководства Франции, прошли 26 мая в Париже и крупных городах. Так, на улицы вышли жители Марселя, Тулузы, Лилля, Руана, Пуатье и Нанта.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Париже состоялся марш протеста госслужащих, несогласных с планами правительства по сокращению рабочих мест. Акция переросла в столкновения полиции и протестующих.

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