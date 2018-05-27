Пхеньян, 27 мая, 2018, 03:20 — ИА Регнум. Следующие переговоры на высшем уровне между Северной и Южной Кореей намечены на 1 июня. Об этом говорится в заявлении северокорейского агентства ЦТАК по итогам встречи лидеров двух стран.

President.go.kr Встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына

«Высшие руководители Севера и Юга согласились провести переговоры двух стран на высшем уровне 1 июня», — говорится в сообщении.

Отмечено, что лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной кореи Мун Чжэ Ин договорились ускорить переговоры в различных областях, включая контакты по линии военных и Красного Креста. Кроме того, главы государств намерены чаще проводить двухсторонние встречи и в кратчайшие сроки реализовать декларацию 27 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, историческая встреча лидеров Южной Кореи и КНДР состоялась в южнокорейском Пханмунджоме в конце апреля. Вторая встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина произошла там же 26 мая.

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