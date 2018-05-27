Тбилиси, 27 мая, 2018, 03:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили рассчитывает на вступление страны в НАТО к 2021 году. Об этом он заявил журналистам телекомпании «Рустави 2».

U.S. Army Europe Грузинские солдаты, обучающиеся по программе НАТО

По его словам, Тбилиси ежедневно прикладывает усилия для присоединения к альянсу. С Квирикашвили согласен глава МИД Михаил Джанелидзе: Грузия продемонстрировала готовность к следующим шагам на пути в альянс — консультациям и реформам, отметил он.

По мнению министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, Грузия давно готова быть ответственным членом НАТО. Министр здравоохранения Давид Сергеенко заявил, что «двери НАТО открыты», а Грузия, со своей стороны, делает всё от нее зависящее для вступления в альянс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что Грузия еще 100 лет назад связала свой путь с Западом, основав Первую Республику. Высокопоставленные представители правительства США пообещали Квирикашвили, что Тбилиси получит твёрдую поддержку на пути к интеграции с НАТО.

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