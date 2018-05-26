Бразилиа, 27 мая, 2018, 02:56 — ИА Регнум. 27 мая на стадионе «Альянц Парк» был разыгран 7-й тур Бразильской Серии А между командами «Палмейрас» и «Спорт Ресифи». Матч завершился волевой победой гостей со счетом 3:2.

Футбол

На 33-й минуте бразильский форвард Кено открыл счет — 1:0. В роли ассистента выступил Диого. В начале второго тайма 29-летний полузащитник Ансельмо сравнял счет — 1:1. Через 22 минуты Ансельмо оформил дубль и вывел гостей вперед — 1:2. В конце матча вновь Иоран Кауэ Далморо сделал счет равным — 2:2. Через 5 минут левый вингер Рафаэл Маркес вырвал победу для коллектива из Ресифи (штат Пернамбуку) — 2:3. Второй ассист в матче отдал Джонатан Марлоне.

Статистика матча («Палмейрас"/"Спорт Ресифи»)

Удары 9/12

Удары в створ 4/9

Владение 61%/39%

Набрав 11 очков «Палмейрас» остался на 5-й строчке. «Спорт Ресифи» после 9-ти сыгранных туров идет на 6-м месте.

Составы на матч:

«Палмейрас»: Жайлсон, Роша, Драсена, Дрого, Карлос, Дуду, Герра, Энрике, Лима, Мело, Кено.

«Спорт Ресифи»: Маргао, Винк, Алвес, Сандер, Бастос, Ансельмо, Марлонес, Маркес, Нето, Сантана.

Главный арбитр матча: Даусон Фернандо Фрейтас да Силва.

Предупреждения: Мело — 20, Диого — 46, Ансельмо — 54, Роша — 57.

Удаления: Прата — 90+5.

Голы: Кено 33 — 1:0, Ансельмо 51 — 1:1, Ансельмо 73 — 1:2, Иоран 82 — 2:2, Маркес 87 — 2:3.