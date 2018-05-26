Лидер КНДР «твёрдо намерен» встретиться с главой США
Пхеньян, 27 мая, 2018, 02:38 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил твердое намерение встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил во время переговоров с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщает 27 мая агентство ЦТАК.
Отмечается, что Ким Чен Ын выразил Мун Чжэ Ину благодарность за большие усилия, приложенные им ради осуществления саммита лидеров КНДР и США. Ким Чен Ын «выразил свое твердое намерение провести эту встречу».
Лидер КНДР также отметил необходимость сотрудничества Сеула и Пхеньяна, нацеленного на улучшение отношений между Пхеньяном и Вашингтоном, а также на установление «постоянной и прочной мирной системы на Корейском полуострове».
Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в южнокорейском Пханмунджоме состоялась вторая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. На 12 июня была запланирована встреча Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, однако 24 мая американский лидер отменил саммит под предлогом «открытой враждебности» Пхеньяна.
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