Пхеньян, 27 мая, 2018, 02:38 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил твердое намерение встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил во время переговоров с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщает 27 мая агентство ЦТАК.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Отмечается, что Ким Чен Ын выразил Мун Чжэ Ину благодарность за большие усилия, приложенные им ради осуществления саммита лидеров КНДР и США. Ким Чен Ын «выразил свое твердое намерение провести эту встречу».

Лидер КНДР также отметил необходимость сотрудничества Сеула и Пхеньяна, нацеленного на улучшение отношений между Пхеньяном и Вашингтоном, а также на установление «постоянной и прочной мирной системы на Корейском полуострове».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в южнокорейском Пханмунджоме состоялась вторая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. На 12 июня была запланирована встреча Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, однако 24 мая американский лидер отменил саммит под предлогом «открытой враждебности» Пхеньяна.

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