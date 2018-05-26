Тель-Авив, Израиль, 27 мая, 2018, 02:22 — ИА Регнум. Военные цели группировки ХАМАС в южной части сектора Газа атакованы с воздуха Армией обороны Израиля. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Tomás Del Coro Самолёт ВВС Израиля

Удар был нанесен поздно вечером 26 мая и стал, как отмечается, ответом на инцидент с нарушением израильской границы. По данным израильской стороны, четыре нарушителя проникли на территорию Израиля, а примерно через минуту, когда в их сторону направился армейский патруль, вернулись на палестинскую сторону границы.

При этом подозреваемые «попытались нанести ущерб инфраструктуре безопасности», отмечено в сообщении. Удар по целям в принадлежащем ХАМАС лагере нанесли истребители ВВС Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение обстановки на границе Израиля и сектора Газа вызвано открытием посольства США в Иерусалиме, которое произошло 14 мая. Спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов 23 мая заявил, что Израиль и Палестина находятся на пороге войны и призвал мировое сообщество принять меры для предотвращения масштабного кровопролития.