Лондон, 27 мая, 2018, 01:53 — ИА Регнум. Победа футболистов «Реала» над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов была обусловлена двумя ключевыми ошибками мерсисайдцев. Так прокомментировал исход матча бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард, сообщает футбольный портал soccer.ru.

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«Исход встречи решили две индивидуальные ошибки. Безусловно, потеря Салаха — это тоже один из ключевых моментов, ведь с ним «Ливерпуль» доминировал на старте поединка», — сказал Джеррард.

По его словам, наставник «сливочных» Зинедин Зидан принял верное решение, отправив на поле Гарета Бейла — тот послал в ворота противника два мяча.

«Первый его гол был феноменальным. Он выходит за рамки понимания, но ключевой момент в игре — это ошибки вратаря», — добавил футболист.

Как сообщало ИА REGNUM, мадридский «Реал» 26 мая в тринадцатый раз выиграл Лигу чемпионов, одержав уверенную победу над «Ливерпулем» (3:1). Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах в первом тайме получил травму плеча и был вынужден покинуть поле.