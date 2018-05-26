Пиза, Италия, 27 мая, 2018, 00:27 — ИА Регнум. Футболист Федерико Дзини и девушка, с которой он встречался, найдены мертвыми в итальянской провинции Пиза. Об этом сообщает Football Italia.

Цитата из к/ф «Остров проклятых». реж Мартин Скорсезе. 2009. США Убил жену

Дзини, выступавший за клуб «Туттокуойо» итальянской Cерии D, собирался отметить день рождения 27 мая. Футболист поехал к своей бывшей подруге, чтобы помириться, однако между молодыми людьми произошла ссора.

Предположительно, Дзини убил 30-летнюю Элизу Амато, положил её тело в автомобиль, затем отъехал на некоторое расстояние от дома и покончил с собой. Полицию вызвали соседи Амато, слышавшие выстрелы.

«Это было убийство и самоубийство», — цитирует сообщение полиции Gazzetta dello Sport.

Федерико Дзини начинал играть в юношеской команде «Эмполи». Позже футболист выступал за клубы Монголии, Мальты, Филиппин и Болгарии. Ему должно было исполниться 25 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пакистане были арестованы отец и брат 25-летней гражданки Италии пакистанского происхождения, погибшей в апреле 2018 года. Предполагается, что родственники убили девушку, так как она не хотела выходить замуж за человека, подобранного ее родными.

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