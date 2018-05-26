Грузовой автомобиль загорелся на МКАД
Москва, 26 мая, 2018, 23:48 — ИА Регнум. Самовозгорание грузовика произошло на 35-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
(сс) Military_Material
Пожарники
Инцидент произошел в субботу, 26 мая, в районе ул. Куликовская.
«Самовозгорание грузового автомобиля произошло на 35 км МКАД, — сказала собеседница агентства. — В результате происшествия никто не пострадал».
Пожарные, прибывшие на место ЧП, ликвидировали возгорание.
В настоящее время выясняются причины инцидента.
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