Киев, 26 мая, 2018, 23:39 — ИА Регнум. 26 мая на стадионе «НСК Олимпийский» был разыгран финал Лиги Чемпионов 2017/18 — самого престижного клубного европейского турнира. В противостоянии схлестнулись «Реал» (Мадрид) и «Ливерпуль». Основное время матча завершилось уверенной победой «сливочных» со счетом 3:1.

Валерий Дед Национальный спортивный комплекс «Олимпийский»

В начале второго тайма форвард сборной Франции Карим Бензема открыл счет, воспользовавшись ошибкой Лориса Кариуса — 0:1. Через 4 минуты сенегальский вингер Садио Мане сравнял счет — 1:1. На 64-й минуте вышедший на замену Гарет Бейл вновь вывел испанский коллектив вперед великолепным ударом «ножницами» — 2:1. В роли ассистента выступил Марсело. В конце матча Бейл оформил дубль и установил окончательный счет — 3:1.

Статистика матча («Реал"/"Ливерпуль»)

Удары 12/5

Удары в створ 6/2

Владение 64%/36%

Фолы 4/17

Составы на матч:

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Роналду, Бензема.

«Ливерпуль»: Кариус, Ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнольд, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Фирмино, Салах, Мане.

Главный арбитр матча: Милорад Мажич.

Предупреждения: Мане — 83.

Голы: Бензема 51 — 1:0, Мане 55 — 1:1, Бейл 83 — 2:1, Бейл 83 — 3:1.